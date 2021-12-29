أسواق النفط.. العقود ترتفع بعد بيانات هبوط المخزونات

وارتفعت عقود برنت بنسبة 1.5 في المئة، إلى 80.15 دولار للبرميل والخام الأمريكي صعد بنسبة 1.7 في المئة، إلى 77.29 دولار.وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.وأظهرت بيانات الوكالة أن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020، بينما هبطت مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى 595 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.وحسب بيانات الوكالة الحكومية انخفضت مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر إلى 420 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 222.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل.وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.