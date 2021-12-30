أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

استقرت أسعار بيع الدولار، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

