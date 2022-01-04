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خام برنت يرتفع في أعلى مستوى له منذ تشرين الأول الماضي
اقتصاد
2022-01-04 | 10:02
2,448 مشاهدة
ارتفع خام برنت، اليوم الثلاثاء، في أعلى مستوى له منذ نوفمبر.
وارتفع خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل اليوم.
وكشفت مصادر في أوبك + أن المجموعة اتفقت، اليوم الثلاثاء، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا خلال شهر شباط.
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