خام برنت يرتفع في أعلى مستوى له منذ تشرين الأول الماضي

ارتفع خام برنت، اليوم الثلاثاء، في أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

وارتفع خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل اليوم. وكشفت مصادر في أوبك + أن المجموعة اتفقت، اليوم الثلاثاء، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا خلال شهر شباط.