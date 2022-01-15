إيران تعلن بدء عمليات "ترانزيت السلع" مباشرة الى العراق

واوضح محمد صادق معتمديان بحسب وكالة "فارس"، أن "موضوع اعادة شحن (ترانشيب) البضائع شكّل على مدى السنوات الماضية احد اهم المشاكل التجارية في مجال النقل بين ايران والعراق".واضاف، ان "الجانب العراقي لم يسمح بدخول الشاحنات الايرانية مباشرة الى اراضي هذا البلد؛ وعليه كان يتم تفريغ الشاحنات ونقل بضائعها بواسطة شاحنات عراقية من جديد؛ الامر الذي تسبب في مزيد من التاخير وزيادة الكلفة وتدني جودة الصادرات الزراعية".ولفت محافظ اذربايجان الغربية، انه "عقب زيارة محافظ اربيل والوفد المرافق له الى ارومية (وسط المحافظة)، جرى الاتفاق على معالجة هذه المعضلة بين الجانبين"، مشيراً الى أنه "سيتم اعتبارا من اليوم السبت وعلى مدى 3 شهور قادمة، الغاء عمليات الـترانشيب (اعادة الشحن) بنحو تجريبي، والسماح بعبور 200 شاحنة نقل بسعة 500 طن يوميا عبر منفذ تمرجين الحدودي".واكد معتمديان، ان "البلدين سيوقعان بعد ختام المرحلة التجريبية اتفاقا مشتركا ينص على الاستمرار في ترانزيت السلع مباشرة وبنحو دائم بينهما".