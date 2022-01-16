الكناني يكشف عن أولى الخطوات في تنويع الايرادات

وقال الكناني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لم يعمل البنك المركزي على الحفاظ على سعر الصرف والتضخم فقط والتي تعتبر من ضمن اولوياته بل اصبح عامل مهم في تنمية المشاريع الحيوية التي تساهم في رفع مستوى الاقتصاد العراقي في كل قطاعاته مما يعطي الامل في وضع العراق من الناحية الاقتصادية بأننا واخيرا قد خطونا اول الخطوات في تنويع الايرادات ودعم المشاريع الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق الانتاج الوطني وتحرك الايدي العاملة وتقضي على البطالة وتساهم من الحد من استيراد المواد الاستهلاكية الرديئة وتحويلها الى انتاج محلي ذات مواصفات ومعايير عالمية والاهم هو الحفاظ على العملة الصعبة".وأضاف، "نشد على ايدي ادارة البنك المركزي والسياسة التي تنتهجها في دعم الاقتصاد العراقي عبر تسهيل القروض للقطاع الخاص في تنمية المشاريع الاستراتيجية ذات الاهمية".