سوق النفط يتجه إلى تسجيل فائض رغم أوميكرون

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أن المعروض من النفط سيجاوز الطلب خلال فترة وجيزة، وتسجيل فائض وسط تأثير محدود لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط: "في هذه المرة، أثر الانتشار محدود بدرجة أكبر على استهلاك النفط".

واضافت الوكالة، بحسب "رويترز"، أن "الزيادة المطردة في الإمدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير في الربع الأول من 2022 وما بعد ذلك".

ولفتت إلى أنه من المنتظر أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام، بينما قد تتجاوز السعودية وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن "تخفيف إجراءات الإغلاق يعني استمرار الحركة النشطة"، مما دفعها إلى رفع تقديراتها للطلب على النفط في العام الماضي والعام الحالي بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وحذرت الوكالة من أن المخزونات التجارية من النفط والوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت أدنى مستوياتها في سبع سنوات، لذلك فإن أي صدمة في المعروض من شأنها أن تثير التقلبات في سوق النفط في 2022.