إحصائية رسمية للصادرات والايرادات النفطية خلال الشهر الماضي

وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليوناً و(579) الف و(927) برميل ( مائة وواحد مليونا وخمسمائة وتسعة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وعشرون برميلا )، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(391 ) مليونا و (749) الف دولار ( سبعة مليارات وثلاثمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وتسعة واربعون الف دولار)".واشارت الاحصائية إلى، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(570) الف و (290) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(700) الف و(95) برميلا"، لافتة إلى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (72,768) دولاراً".وأضاف البيان، أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (143,025,310.50) دولار"، لافتة إلى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".