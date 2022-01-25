إيران تعلن نمو صادراتها للعراق بنسبة كبيرة عبر أحد المنافذ

وأوضح " روح الله غلامي" بحسب وكالة "فارس"، أن الصادرات عبر منفذ مهران الايراني بلغت 870 مليون دولار بنمو كمّي 119 بالمئة وسعري 112 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة السابقة.وأشار أن 400 شاحنة محملة بالسلع تعبر المنفذ نحو العراق يوميا وحجم الصادرات بلغ 1.736 مليون طن في الشهورالعشرة المذكورة.وذكر غلامي أنه بالسنة المالية المنتهية 20 آذار 2021 كان قد تم تسجيل عبور 1542 شحنة ترانزيت بقيمة 553 مليون دولار الى العراق عبر مهران.