بعد ارتفاعها.. أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح قبل إعلان قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات الخام، لكن المخاوف بشأن نقص المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية حدت من الخسائر.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا. وارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء معوضة بعضا من خسائر يوم الاثنين، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 87.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش بعدما قفزت 2.2 % في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.5 % إلى 85.15 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8 % أمس الثلاثاء.

