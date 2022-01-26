مصادر: "أوبك+" ستلتزم بالزيادة المخطط لها في اذار القادم

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في المنظمة انها "تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة".واضافت إن "سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولارا للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من شباط".واشار مصدر روسي "لرويترز"، أن "موسكو قلقة من أن يؤدي صعود الأسعار إلى عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للازدهار من جديد".