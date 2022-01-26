إيران تعلن ارتفاع صادراتها الى العراق بنسبة كبيرة

وقال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية في خسروي مهدي عباسيان إن "حجم تصدير البضائع عبر هذه الجمارك الرسمية إلى العراق منذ بداية العام الحالي وحتى 20 كانون الثاني ارتفع بنسبة 466٪ من حيث القيمة و 279٪ من حيث الوزن".وأضاف أنه "منذ بداية العام الحالي وحتى 20 كانون الثاني، غادرت 55 ألف شاحنة هذا المنفذ الحدودي، وفي المتوسط، تغادر أكثر من 250 إلى 480 شاحنة بضائع هذا المنفذ الحدودي الى العراق يوميا، وهو أمر غير مسبوق خلال 15 سنة".وتابع "كما شهدنا نموا كبيرا في نشاطات الجمارك في منفذ خسروي الحدودي مع العراق في إجراءات الترانزيت الداخلية والخارجية، والدخول المؤقت والاستيراد".