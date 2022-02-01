اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148،250
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2،770،000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 112,36 دولار
100 باوند 134,53 دولار
100 دولار 1337,30 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1802,52 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 89،50 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 88,36 دولار