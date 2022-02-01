ارتفاع اسعار النفط

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بنمو الطلب على الخام ومخاوف بحدوث اضطرابات في إمدادات الخام بسبب التوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنحو طفيف بنسبة 0.06% إلى 88.20 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.13% إلى 91.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأسعار النفط قريبة من المستوى القياسي الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي، إذ بلغ خام "برنت" مستوى 91.70 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.