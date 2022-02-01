الكمارك تصدر توضيحاً بشأن قرار مجلس الوزراء الأخير

وقالت الهيئة في بيان، إن "مجلس الوزراء وجه في جلسته الاعتيادية الخامسة المنعقدة اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/١ على قيام وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".وأضافت أن "الفقرة رابعا من قرارات مجلس الوزراء المتخذة هذا اليوم نصت على قيام وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ مشروع في وزارة المالية (نصب شاشات وموازين جسرية وأجهزة كشف سونار)، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".