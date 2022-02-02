أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يلامس الـ90 دولارا

وارتفع خام برنت 29 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 89.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:51 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 10 سنتات يوم الثلاثاء.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 88.48 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع 5 سنتات في اليوم السابق.أدى شح الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 15٪ حتى الآن هذا العام. وسجلت اسعار الخام القياسي يوم الجمعة الماضية أعلى أسعارها منذ أكتوبر 2014، حيث لامس برنت 91.70 دولارًا والخام الأمريكي 88.84 دولارًا.تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 يناير/ كانون الثاني، لكن مخزونات البنزين ارتفعت 5.8 مليون برميل.قالت خمسة مصادر من مجموعة المنتجين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك + ، من المرجح أن يلتزموا بالسياسات الحالية لزيادة الإنتاج المعتدلة يوم الأربعاء ، حتى في الوقت الذي تتوقع فيه أن يرتفع الطلب إلى مستويات ذروة جديدة هذا العام و مع تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.وقالت مصادر إن اجتماع اللجنة الفنية لأوبك + يوم الثلاثاء لم يناقش زيادة بأكثر من 40 ألف برميل يوميا المتوقعة من مارس آذار.كما عززت التوترات بين روسيا والغرب أسعار النفط الخام، كانت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، على خلاف مع الغرب بشأن أوكرانيا ، مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.