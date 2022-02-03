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الرافدين يعلن فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين
اقتصاد
2022-02-03 | 01:21
المصدر:
السومرية نيوز
1,023 مشاهدة
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين لمدة سنة.
وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوديعة الثابتة لمدة سنة بلغت ٥ بالمئة للذين يودعون اموالهم بالمصرف".
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الرافدين
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