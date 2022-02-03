الرافدين يعلن فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، فائدة نسبة الودائع الثابتة للمواطنين لمدة سنة.

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوديعة الثابتة لمدة سنة بلغت ٥ بالمئة للذين يودعون اموالهم بالمصرف".