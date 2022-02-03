أسعار صرف الدولار في العراق

ما زالت أسعار صرف الدولار، تشهد استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار اليوم الخميس، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.