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اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
2022-02-05 | 01:59
2,754 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم السبت.
وسجلت أسعار بيع الدولار اليوم السبت، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.
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