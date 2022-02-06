الرافدين يحسم الجدل بشأن فرع القاهرة

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ما تم تناقله بوجود هكذا رقم للمتقاعدين هي معلومات غير دقيقة وغير صحيحة"، مشيراً إلى أن "المصرف لا علاقة له ولن يتدخل بأمور خارج سياق عمله فيما يتعلق بالمتقاعدين".وأضاف، أن "التعاملات البنكية لفرع الرافدين في القاهرة متوقفة بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري"، مبيناً أن "البنك المركزي المصري طالب بزيادة رأس مال فرع الرافدين في القاهرة الى ١٥٠ مليون دولار مقابل افتتاحه".وأشار البيان إلى، أن "الإدارة العامة للمصرف تدرس المقترح المصري مع الجهات المعنية للموافقة عليه او رفضه".