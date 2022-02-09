أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، على استقرارها في الأسواق المحلية العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار اليوم الأربعاء، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.