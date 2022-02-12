العراق يتصدر الدول باستيراد "السلع الايرانية"

وقال علي رضا مقدسي بحسب وكالة "فارس"، إن "التجارة الخارجية مع دول الجوار نمت سعريا 40 بالمئة وكمّيا 17 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة".ولفت الى أن "التجارة مع الدول الجوار الـ 15 استحوذت على 61 بالمئة من وزن و 51 بالمئة من سعر اجمالي تجارة ايران مع دول العالم في الشهور الـ 10 الاولى، البالغة 133.636 مليون طن بـ 80.236 مليار دولار"، مبيناً أن "الصادرات الايرانية لدول الجوار بلغت 61.699 مليون طن بقيمة 20.595 مليار دولار من اصل اجمالي الصادرات البالغ 100.425 مليون طن بـ 38.763 مليار دولار".وحول صادرات السلع الايرانية في الفترة المذكورة لدول الجوار، أكد مقدسي أن "العراق تصدر القائمة بـ 7.295 مليار دولار تلته كل من تركيا 4.53 مليار والامارات 3.8 مليارا وافغانستان 1.539 مليار وباكستان 1.018 مليار دولار".واضاف "عمان 564 مليون دولار وروسيا 486 مليونا وآذربيجان 438 مليونا وتركمانستان 267 مليونا وأرمينيا 258 مليونا وكازاخستان 150 مليونا والكويت 125 مليونا وقطر 117 مليونا والبحرين 7 ملايين دولار والسعودية 41 الف دولار".