الرافدين يعلن إطلاق النشاط الائتماني

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، إطلاق النشاط الائتماني بكافة انواعه.



وقال الرافدين في بيان مقتضب، إنه "أطلق النشاط الائتماني بكافة انواعه من قروض وتسليفات وتسهيلات مصرفية ومشاريع استثمارية".