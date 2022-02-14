ارتفاع الدولار يهوي بأسعار المعدن الأصفر

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1855.86 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ10:30 بتوقيت غرينتش.وكانت الأسعار سجلت يوم الجمعة أكبر مكاسب منذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوى منذ الـ19 من تشرين الثاني/ نوفمبر عند 1865.15 دولار.وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1853.70 دولار.وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إن ”روسيا قد تختلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم على أوكرانيا“.لكن موسكو نفت وجود أي خطط لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف ”بهستيريا“، رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.وارتفع الدولار 0.2% كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات؛ ما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.