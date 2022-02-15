انطلاق أول حاضنة ومسرعة أعمال رقمية متخصصة في العراق

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن فعاليات معرض ايتيكس الدولي للتكنولوجيا والاتصالات الذي تقيمه وزارة الاتصالات العراقية في بغداد، يطلق مصرف الاتحاد العراقي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية اول حاضنة ومسرعة اعمال رقمية متخصصة في التقنيات المالية".واليوم الثلاثاء، أطلقت وزارة الاتصالات، المعرض الحصري “آيتيكس للتكنولوجيا و الاتصالات”، تحت شعار “العراق ينطلق نحو التحوّل الرقمي، و التبنّي المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعيّ"، وذلك على أرض معرض بغداد الدولي.ويستمر المعرض الذي أنطلق اليوم حتى يوم 18 شباط الحالي.