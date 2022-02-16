بينها التومان الايراني.. اسعار العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق

سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2،650,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,59 دولار
100 باوند 135،99 دولار
100 دولار 1360,38 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1855,01 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 93,34 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 92,26 دولار