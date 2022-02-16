بينها التومان الايراني.. اسعار العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار الدولار مقابل التومان الايراني والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.



بغداد

100 دولار 2،650,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,59 دولار

100 باوند 135،99 دولار

100 دولار 1360,38 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1855,01 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 93,34 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 92,26 دولار

سعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2،650,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 113,59 دولار100 باوند 135،99 دولار100 دولار 1360,38 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1855,01 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 93,34 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 92,26 دولار