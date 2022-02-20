إنخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، انخفاضاً جديداً في الأسواق المحليَّة.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 144,500

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,700,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,22 دولار

100 باوند 135,93 دولار

100 دولار 1364,65 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1896,47 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 94,02 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 90,82 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 146,000سعر شراء الدولار 144,500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار 2,700,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 113,22 دولار100 باوند 135,93 دولار100 دولار 1364,65 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1896,47 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 94,02 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 90,82 دولار