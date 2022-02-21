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هبوط أسعار الذهب

اقتصاد

2022-02-21 | 02:33
هبوط أسعار الذهب
3,111 مشاهدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، إذ تضاءل الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان عزم الرئيسين الأمريكي والروسي عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية

كما تعرض المعدن لمزيد من الضغط بفعل رفع متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
 
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1891.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0514 بتوقيت غرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو/ حزيران. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1894.20 دولار.
 
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بعد أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.
 
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ”ديلي إف.أكس“يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق حيال (صراع) محتمل بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأمريكي يقول مِرارا إن الغزو ممكن في الأيام المقبلة.
 
”من ناحية أخرى، يهتم المستثمرون ،أيضا، برفع سعر مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس، لذلك من المحتمل أن يؤثر ذلك على أسعار الذهب“.
ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1069.87 دولار.
وانخفض البلاديوم 1.6% إلى 2308.23 دولار.
 
ويوم الجمعة، نزل الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيس، إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة الـ1042 بتوقيت غرينتش بعدما حام في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5% تقريبا.
 
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1889.20 دولار.
 
وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“ في بريطانيا إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.

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