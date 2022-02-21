ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل

تنشر السومرية نيوز، اسعار الدولار الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.
سعر البيع في بغداد
146.250 ديناراً لكل 100 دولار
سعر الشراء:
145.250 ديناراً لكل 100 دولار
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سعر البيع في المحافظات الشمالية
147.000 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء:
146.000 دينار لكل 100 دولار
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سعر البيع في المحافظات الجنوبية
146.000 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء:
145.000 دينار لكل 100 دولار
ويوم أمس، انخفضت أسعار صرف الدولار، ، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.