ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل

تنشر السومرية نيوز، اسعار الدولار الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

سعر البيع في بغداد





سعر الشراء:



145.250 ديناراً لكل 100 دولار



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سعر البيع في المحافظات الشمالية



147.000 دينار لكل 100 دولار



سعر الشراء:



146.000 دينار لكل 100 دولار



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سعر البيع في المحافظات الجنوبية



146.000 دينار لكل 100 دولار



سعر الشراء:



145.000 دينار لكل 100 دولار 146.250 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء:145.250 ديناراً لكل 100 دولار-------سعر البيع في المحافظات الشمالية147.000 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء:146.000 دينار لكل 100 دولار-------سعر البيع في المحافظات الجنوبية146.000 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء:145.000 دينار لكل 100 دولار

ويوم أمس، انخفضت أسعار صرف الدولار، ، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.