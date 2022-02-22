الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
19
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
19
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خارج الصندوق
من
07:45 PM
الى
08:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعتزم إطلاق "مركبات مسيرة" في الشرق الأوسط
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
أسعار الذهب في الاسواق العراقية
اقتصاد
2022-02-22 | 03:30
المصدر:
السومرية نيوز
1,683 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.
الذهب المستورد (سعر المثقال) من غير أجور الصياغة في محلات الصياغة:
البيع 395,000
الشراء 385,000
العراقي (شراء) 355,000
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
اسعار
الذهب
+A
-A
آخر الاخبار
04:13 | 2022-02-22
04:13
دوليات
اختطاف حارس أمن لبيع دمائه في السوق السوداء!
04:09 | 2022-02-22
04:09
خاص السومرية
عدم استقرار بأسعار صرف الدولار... وركود في المناطق التجارية
04:06 | 2022-02-22
04:06
خاص السومرية
نائب يكشف عن رسالة الإطار التنسيقي الى المكونات السياسية – عاجل
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تحدد موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي
محليات
32.59%
14:27 | 2022-02-20
التربية تحدد موعد انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي
14:27 | 2022-02-20
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل
اقتصاد
23.86%
03:31 | 2022-02-21
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق – عاجل
03:31 | 2022-02-21
العراق.. أسعار الدولار تسجل أدنى مستوى منذ نحو سنة
اقتصاد
23.43%
09:18 | 2022-02-20
العراق.. أسعار الدولار تسجل أدنى مستوى منذ نحو سنة
09:18 | 2022-02-20
حديث جديد للبنك المركزي بشأن "سعر الصرف"- عاجل
اقتصاد
20.11%
13:47 | 2022-02-20
حديث جديد للبنك المركزي بشأن "سعر الصرف"- عاجل
13:47 | 2022-02-20
المزيد
اقتصاد
عدم استقرار بأسعار صرف الدولار... وركود في المناطق التجارية
عدم استقرار بأسعار صرف الدولار... وركود في المناطق التجارية
أسعار النفط تقفز لاعلى مستوياتها في 7 سنوات – عاجل
03:36 | 2022-02-22
ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية – عاجل
02:07 | 2022-02-22
هل التضخم في الاسعار مرتبط بتخفيض قيمة العملة؟ المالية توضح
01:40 | 2022-02-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
ما الذي يجري في ميسان؟
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.