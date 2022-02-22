أسعار الذهب في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.

الذهب المستورد (سعر المثقال) من غير أجور الصياغة في محلات الصياغة:

البيع 395,000

الشراء 385,000

العراقي (شراء) 355,000

