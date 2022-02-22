الكويت: تخطي النفط 100 دولار سوف يشعل المضاربات

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، فهد الشريعان، اليوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة الكويتية للعام 2021/ 2022 تراجع بنسبة 67 بالمئة، ليضل إلى 3 مليارات دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

واعتبر الشريعان أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف "يشعل المضاربات"، واصفا الأسعار الحالية للخام بأنها "مبالغ بها، وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية".

وأعرب الوزير الكويتي عن اعتقاده بأن السعر المناسب للنفط بالنسبة للمستهلك والمنتج يتراوح بين 65 و80 دولارا.

وأوضح أن "سعر برميل النفط، وفق تقديرات موازنة الكويت، يتراوح بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل".

وأضاف فهد الشريعان أن "موازنة الكويت خصصت 2.6 مليار دينار لدعم قطاع الإسكان، كما حققت تخفيضات كبيرة في مصاريف البنود الاستثنائية وغير الأساسية".

وفيما يتصل بالدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات في الكويت، قال الشريعان إنه "لن يكون هناك مساس بالدعم الحكومي نهائيا".

وأشار إلى "قرارات مرتقبة حول طرح قسائم الأراضي الصناعية للمستثمرين في غضون شهرين في الكويت".