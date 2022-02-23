مصرف حكومي يحذر من عمليات "نصب واحتيال" تدعي منح السلف والقروض

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس النصب والاحتيال والابتزاز بحق الزبائن من خلال ايهامهم بمنح السلف والقروض مستغلين عدم معرفة الموظفين بالاجراءات المادية والمصرفية".وأضاف ان "هذه المواقع تقوم بالتضليل على الزبائن من خلال سحب مستمسكاتهم بحجة الترويج على السلف والقروض".ودعا البيان الى "الحذر من تلك الممارسات وعدم التعامل مع من يدعي اعتماده من قبل المصرف وتوخي الدقة بهدف تحصين الزبائن من تلك الافعال غير القانونية بغية الحد منها والكشف عن مرتكبيها عبر ابلاغ المصرف عن اية حالة مشبوهة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية".