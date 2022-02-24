الرافدين يوجه دعوة للمتقاعدين - عاجل

وجه مصرف الرافدين، اليوم الخميس، دعوة الى فئة المتقاعدين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مصرف الرافدين جدد دعوته للمتقاعدين باستبدال بطاقاتهم الكي كارد الى ماستر كارد لضمان انسيابية استلام رواتبهم".