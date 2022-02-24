الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه.. والأسهم تهبط 30%

إذ تراجعت الأسواق الآسيوية والعربية على وقع تلك العمليات، فيما تداركت روسيا الموقف وأعلنت إيقاف عمليات التداول في سوقها المالي بعد هبوط مؤشرها بأكثر من 10% لكن السوق الروسية ما لبثت أن تراجعت بأكثر من 30% مع عودة التداولات.وهبطت العملة الروسية الروبل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس وسط تعاملات متقلبة.وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، كان الروبل أضعف بنسبة 8٪ مقابل الدولار عند 87.55، وسجل في وقت سابق أدنى مستوى قياسي عند 89.60. وخسر 6.3% مقابل اليورو ليتداول عند 97.51، مسجلا 99.99 في وقت سابق.