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تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على أسواق الحبوب والنفط

اقتصاد

2022-02-24 | 06:41
تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على أسواق الحبوب والنفط
المصدر:
سكاي نيوز
2,193 مشاهدة

تطرح الأزمة الأوكرانية وإعلان روسيا عن عملية عسكرية في جارتها، تساؤلات عديدة عن تأثير هذه الحرب على أسعار النفط والحبوب.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بسبب الهجوم الجوي والبري للجيش الروسي على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
 
وصعدت أسعار خام برنت إلى 103.78 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 أغسطس 2014.
 
وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت الأسعار إلى 103.18 دولار للبرميل بزيادة 6.34 دولار أو 6.5 في المئة.
 
وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.48 دولار أو ستة في المئة إلى 97.58 دولار للبرميل بعد ارتفاعها إلى 98.46 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 11 أغسطس 2014، وفق ما ذكرت "رويترز".
 
وصعدت أسعار النفط بأكثر من 20 دولارا للبرميل منذ بداية 2022 بفعل مخاوف من فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي واضطراب الإمدادات.
 
وإلى جانب النفط، رجح محللون وتجار أن ترغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين الكبيرتين المنتجتين للحبوب في العالم، مشتري القمح والذرة وزيت دوار الشمس على البحث عن شحنات بديلة، وهو ما يرفع أسعار الأغذية العالمية التي تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.
 
وتسهم الدولتان بنحو 29 في المئة من صادرات القمح العالمية، و19 في المئة من إمدادات الذرة في العالم، و80 في المئة من صادرات زيت دوار الشمس، الأمر الذي يجعل التجار يخشون أن تؤثر أي الاشتباكات بين جيشي البلدين على حركة الحبوب، وتدفع المستوردين للبحث عن بدائل للإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود.
 
وسجلت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأميركية أعلى مستوى تداول يومي الخميس في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012.
 
وواصلت أسعار القمح ارتفاعها لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
 
وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7 في المئة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل (أداة قياس للأجسام الجافة) وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021.
كذلك ارتفعت الذرة 5.1 في المئة إلى 7.16 دولار للبوشل مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو.
 
وزادت عقود فول الصويا لشهر مايو 4.2 في المئة إلى 17.41 دولار للبوشل مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي، وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 عند 17.56 دولار.

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