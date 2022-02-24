اسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل الحرب الروسية الأوكرانية

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.65% إلى 99.15 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 8.17% إلى 104.75 دولارات للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود "برنت" قراءة فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، إذ بلغت 105.75 دولار للبرميل.وأعلنت روسيا في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.