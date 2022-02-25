أسعار "المعدن النفيس" نحو انخفاض طفيف

وفي الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1894.76 دولار للأونصة، والتي تتجه صوب رابع أسبوع من المكاسب.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 1898.50دولار للأونصة.وارتفعت أسعار الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن، بأكثر من 3% إلى 1973.96 دولار للأونصة بعد هجوم روسيا برا وبحر وجوا على أوكرانيا أمس الخميس قبل أن تنزل عن مستوى 1900 دولار للأونصة.وارتفعت أسعار البلاديوم 0.6% إلى 2415.68 دولار للأونصة مسجلة ارتفاعا لثالث أسبوع على التوالي.ولامس المعدن 2711.18 دولار للأونصة أمس الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو مع خوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإنتاج من روسيا، المنتج الكبير للبلاديوم.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.13 دولار للأونصة.وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1053.09 دولار للأونصة.