الرافدين يحدد نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بياناً جديداً بشأن فوائد الودائع في حسابات المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "نسبة فائدة الوديعة الثابتة لمدة سنة بلغت 5 بالمئة للذين يودعون اموالهم بالمصرف".