النفط يقفز بفعل أزمة أوكرانيا.. وخام برنت يتخطى 105 دولارات

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بأكثر من 5% لتصل الى 99.10 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، متراجعة قليلاً بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ في وقت سابق.وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 7 دولارات ليصل الى 105.07 دولار للبرميل. وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار الأسبوع الماضي، حتى أنه لامس 105 دولارات قبل تقليص المكاسب. واستقر كلا عقدي النفط على انخفاض بأكثر من 1٪ يوم الجمعة.