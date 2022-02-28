التجارة تعلق على "ارتفاع الأسعار" وتكشف عن توجيهات حكومية

أكدت وزارة التجارة، الاثنين، أن اسعار الطحين بدأت تنخفض تدريجياً، مشيرة الى وجود توجيهات حكومية لمتابعة الاسواق.





وأضاف أن "اسعار الطحين بدأت تنخفض تدريجياً وتحفاظ على المستوى".



وأشار حنون الى ان "الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة حققت نسبة نجاح للحد من ارتفاع الاسعار"، معتبراً أن "السلة الغذائية حقق انجازا كبيرا". وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ السومرية، "هناك توجيهات حكومية بتشكيل فرق رقابية تتواجد في الاسواق المحلية لمتابعتها للحد من ارتفاع الاسعار".وأضاف أن "اسعار الطحين بدأت تنخفض تدريجياً وتحفاظ على المستوى".وأشار حنون الى ان "الاجراءات التي تتخذها وزارة التجارة حققت نسبة نجاح للحد من ارتفاع الاسعار"، معتبراً أن "السلة الغذائية حقق انجازا كبيرا".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، دعا قبل أيام، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.