ارتفاع ملحوظ.. تعرف على أسعار الدولار في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.



