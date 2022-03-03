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أوروبا.. أسعار العقود الآجلة للغاز تسجل رقما قياسيا جديدا

اقتصاد

2022-03-03 | 05:50
أوروبا.. أسعار العقود الآجلة للغاز تسجل رقما قياسيا جديدا
1,536 مشاهدة

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مجددا، الحد الأقصى التاريخي لها، حيث وصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة العقود الآجلة ICE ومقرها لندن.

وتجاوزت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر TTF في المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 2050 دولارًا لكل ألف متر مكعب وأظهرت نموًا ثابتًا بشكل عام.

وبلغ السعر الأقصى 2279 دولاراً في الساعة 11.29 بتوقيت موسكو. السعر المقدر في اليوم السابق كان 1900 دولار.

أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، نمت بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/شباط الماضي، مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا.

وبدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع، عندما تقلب متوسط السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد وصلت إلى 1000 دولار.

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