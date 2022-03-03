العراق يصدر "بيض المائدة" الى دول الخليج العربي

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، بتصدير بيض المائدة الى دول الخليج العربي.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إن "الوزير الخفاجي دعا كافة المصدرين الى مراجعة الوزارة فوراً وابتداءً من يوم السبت المقبل لاجل الحصول على الموافقات الاصولية لعملية التصدي".

ونقل البيان عن الخفاجي تأكيده أن "هذا التوجيه جاء من اجل تشجيع المنتجين على زيادة انتاج بيض المائدة وخاصة بعد انجاز مشاريع عملاقة لانتاج البيض"، واصفاً هذه الخطوة بـ"المتقدمة والتي تأتي رداً على من يقول ان الانتاج المحلي ليس فيه اكتفاء ذاتي".

وبين "الاهمية التغذوية لبيض المائدة العراقي لما يتمتع به من غذاء امن وصحي"، مؤكداً أن "هذا القرار جاء نتيجه وجود فائض في الانتاج المحلي لبيض المائدة و بالتزامن مع اقرار صندوق دعم الصادرات والذي سيساهم في تشجيع التصدير الى دول الجوار الاقليمي ومنها الدول الشقيقة في الخليج العربي".