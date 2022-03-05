مصرف حكومي يمنح قروضاً لترميم الدور السكنية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، منح قروض لترميم الدور السكنية.

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منح قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون على الرقعة الجغرافية لسكن المقترض والاعتماد على موقع العقار المراد ترميمه".