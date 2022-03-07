الرافدين يطلق سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر منح موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا والموظفين غير المشمولين بالتوطين من الضباط من وزارتي الداخلية والدفاع سلف شخصية من 5 ملايين وحتى 25 مليون".وأضاف ان "نسبة الفائدة تصل الى 5 بالمئة ومدة التسديد 5 سنوات"، داعيا الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية الى "مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم على السلفة".ولفت البيان الى ان "ضمان السلفة بالنسبة الى موظفي دوائر الدولة المدنية بكفالة موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف حصرا اضافة الى بطاقة الماستر كارد اما فيما يتعلق بمنتسبي الدفاع والداخلية فيكون الضامن بكفالة موظف مدني من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه لدى المصرف حصرا او بكفالة اثنين من المنتسبين الموطنة رواتبهم لدى المصرف او بكفالة ضابط".