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الرافدين يطلق قرض الـ150 مليون دينار

اقتصاد

2022-03-07 | 10:26
الرافدين يطلق قرض الـ150 مليون دينار
11,730 مشاهدة

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن اطلاق القروض العقارية البالغة 150 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المصرف قرر منح قروض عقارية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين لاغراض عقارية متعددة وفق الضوابط والشروط"، مشيراً إلى أن "المصرف يمنح 50 مليون للموظف الموطن راتبه لدى المصرف لترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية وبفائدة 5 بالمئة ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد وكفيل ضامن موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصرا مع رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه".

وأضاف البيان، "اما ما زاد عن 50 مليون دينار لغاية 125 مليون فيتم منحها للموظف الموطن راتبه على المصرف لشراء دار سكني وبفائدة 5 بالمئة وبمدة تسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد الموظف وكفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراءها".

وأشار البيان إلى أن "المصرف يمنح 150 مليون للموظف الموطن راتبه على المصرف لغرض شراء دار سكن وبفائدة 4 بالمئة ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد للموظف وكفيل موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراءها".

وبين المصرف، أنه "يمنح للمواطنين قرض 50 مليون لغرض ترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية وبفائدة 5 بالمئة ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف اضافة الى رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناءه او شراءه"، داعياً المواطنين والموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف لمراجعة "فروع المصرف في بغداد والمحافظات للتقديم والحصول على القرض".
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