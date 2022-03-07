شركة نفط ميسان تصدر توضيحاً بشأن كشف "حالة فساد"

أصدرت شركة نفط ميسان، الاثنين، توضيحاً بشأن كشف "حالة فساد" من قبل هيئة النزاهة.

وقالت الشركة في بيان، إنه "تعقيباً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن بيان لهيئة النزاهة بخصوص كشف حالة فساد في الشركة تؤكد ادارة شركة نفط ميسان حرصها على دعم كافة الإجراءات التحقيقية والقضائية التي تهدف الى حماية المال العام ومحاربة الفساد".

وأضافت أن "الشركة قد استكملت جميع الإجراءات الادارية والتحقيقية الخاصة بموضوع القضية وضمن الإطار القانوني والسياقات الادارية المتبعة وتسليم واحالة نتائج التحقيق النهائية إلى الجهات القضائية المختصة بالموضوع".

وأكدت الشركة "حرصها على حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على المال العام وكانت السباقة في إبلاغ الجهات القضائية المختصة بالموضوع الذي يعود (لسنوات ماضية) وتدعم كافة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل السلطة القضائية بما يضمن تطبيق القانون وتبيان كافة الحقائق".

ولفتت الى أن "التصرفات الفردية لبعض الموظفين وإسائتهم للقيم والاخلاق الوظيفية تمثل سلوكا شخصيا منحرفا وبعيدا عن اهداف ومسيرة الشركة واخلاقيات العمل المهني والتربوي التي تعتمدها"، داعية الى "عدم تعميم الحالات الفردية من قبل البعض على الحالة العامة للمنتسبين".