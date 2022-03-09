الرافدين يطلق قرض 150 مليونا لهذه الفئات - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر منح قروض 150 مليون كحد اعلى لذوي المهن الصحية من ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة ".وأضاف ان "المصرف اصدر ضوابط وتعليمات القرض وفق التقسيمات المالية والتي تبدأ من 25 مليون ولغاية 50 مليون ليكون مدة تسديد القرض 5 سنوات وبضمان الماستر كارد اضافة الى كفيل موظف مدني من دوائر الدولة موطن لدى المصرف حصرا على ان يغطي القسط الشهري والفائدة 50 بالمئة من صافي راتبه اضافة الى ضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف، وما زاد عن 50 مليون ولغاية 150 مليون فيكون مدة التسديد 8 سنوات وبكفالة الماستر كارد اضافة الى كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة موطن لدى المصرف حصرا على ان يغطي القسط الشهري والفائدة 50 بالمئة من صافي راتبه اضافة الى رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف".ولفت البيان الى ان "نسبة الفائدة 5 بالمئة مبينا انه في حالة قيام المقترض بتسديد كامل مبلغ القرض السابق ولا يوجد عليه اي مؤشرات من ناحية التلكؤ بالتسديد يمنح القرض مرة ثانية ولنفس الغرض".