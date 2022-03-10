أسعار النفط تعاود الارتفاع وتلامس الـ115 دولاراً للبرميل

وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل بعد قليل من بدء التعاملات، وجرى تداوله مرتفعا 1.90% عند 110.23 دولار للبرميل الساعة 110.77 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.17% لتصل إلى 114.66 دولار للبرميل.وسجلت أسعار النفط العالمية أمس الاربعاء، أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 17% خلال الجلسة قبل أن تنخفض 16.84 دولار أي ما يوازي 13.2% لتبلغ عند التسوية 111.14 دولار للبرميل وهو أسوأ انخفاض لها في يوم واحد منذ 21 نيسان 2020. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 15.44 دولار أو 12.5% عند 108.70 دولار للبرميل، وهو أسوأ يوم لها أيضا منذ شرين الثاني.