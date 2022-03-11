انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مراكز TTF، في بداية التعاملات، بنسبة 7.4% إلى 1387.6 دولار لكل ألف متر مكعب.وأظهرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في الأيام الماضية تقلبات حادة، بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.وجاء الارتفاع وسط مخاوف من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالأوضاع عبر أوكرانيا، علما أن شركة "غازبروم" الروسية أكدت أن إمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا تستمر بشكل طبيعي