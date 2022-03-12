أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية بشكل طفيف، اليوم السبت.

ادناه الاسعار:

سعر بيع مثقال الذهب المستورد 410،000

سعر شراء مثقال الذهب 400،000

سعر شراء مثقال العراقي 370،000

الاونصة ذهب 1990$

